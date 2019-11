Разгром Месси! Барселона – Боруссия: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В одной из самых сложных и зрелищных групп Лиги чемпионов наступила кульминация - "Барселона" и "Боруссия" на поле "Камп Ноу" 27 ноября разыграли одну из путевок в плей-офф.

Если в большинстве квартетов лидеры уже досрочно оформили себе выход в следующею стадию, то в этой компании "Барса" и "Боруссия" вместе с "Интером" не отпускают друг друга до последнего. Однако каталонцы все же выглядели фаворитами и пребывали в более выгодном положении. Впрочем, матч этих команд не получился таким как в Германии, когда соперники закончили боевыми 0:0, а Ройс не забил пенальти и хозяева фактически простили именитых гостей.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Боруссия, который начнется 27 ноября в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА F

Барселона (Испания). "Камп Ноу". 22:00

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Германия) - 3:1

Голы: Суарес (29), Месси (34), Гризманн (67) - Санчо (77)

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Роберто, Умтити, Ленгле, Фирпо - Ракитич, Бускетс, Де Йонг - Месси, Суарес, Дембеле

"Боруссия" (4-3-2-1): Бюрки - Пищек, Аканджи, Хуммельс, Шульц - Витсель, Вайгль - Хакими, Брандт, Геррейро - Ройс

После этой победы над "Боруссией" "Барселона" уже закрепляет за собой 1-е место и выход из группы. А вот немцы еще заочно поборются с "Интером" за вторую строчку. В последнем туре "Боруссия" сыграет с чешской "Славией", а итальянцы примут "Барсу"

Статистика всего матча

90+3. МАТЧ ОКОНЧЕН! Более чем убедительная победа "Барселоны" - 3:1 над довольно проблемной "Боруссией"

90+1. И последняя замена от каталонцев - вместо Суареса выходит Ваге

90. Три минуты добавил рефери ко второму тайму

87. Охох, перекладина спасает "Барселону"! А вернее - тер Штеген после плотного удара Геррейро со средней дистанции в итоге отличной быстрой трехходовки немцев!

85. Делают замену и немцы - вместо Вайгля на поле вышел Гетце. Форвард меняет опорника, в надежде на спасение матча

81. Видаль неудачно исполнил штрафной удар

78. Вторая замена у "Барселоны" - Ракитича в центре поля заменил Артуро Видаль!

77. ГОООЛ! Посыпались мячи - теперь и "Боруссия" забила, Санчо отличился! Брандт отдал вдоль линии штрафной на Санчо, Джейдон хорошо крутнул соперника на месте и с 16-ти метров четко пробил в верхний угол! 3:1

75. Перекладина! И снова Месси! С правого фланга Лео решил пробить в дальнюю девятку, но мяч предательски скользнул по перекладине!

67. И ТРЕЕЕЕТИЙ ГООООЛ! Теперь Гризманн отличается после фирменной комбинации от "Барсы" - Месси с центра перед штрафной отдает разрезающую налево, а там уже Гризман из пределов штрафной четко бьет в дальний! Разгром!

61. Брандт после проникающей передачи буквально с угла вратарской в касание пробивал в створ, но тер Штеген выручил

59. Вашему вниманию видеообзор первого тайма матча в Барселоне с двумя голами каталонцев от Суареса и Месси

56. Команды чуть снизили темп и обосновались в центре поля, выжидая ошибку соперника. "Боруссия" решила собраться и не зевать в обороне, но про атаку пока речи и не идет

50. Вот так вот! Опять Месси в центре внимания, но теперь он зарабатывает желтую карточку! Отличный слалом Лео по центру и падение в контакте с вышедшим голкипером, и рефери показывает Месси "горчичник" на симуляцию

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! У "Боруссии" замена - вместо Шульца на фланг выходит Санчо! У "Барсы" без замен в перервыве, не считая выход Гризманна еще в середине тайма

Возвращаются команды на поле!

Вот такой вот очередной новый рекорд от Месси - 34 жертвы

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD