Разгром Месси! Барселона – Боруссия: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В одной из самых сложных и зрелищных групп Лиги чемпионов наступила кульминация - "Барселона" и "Боруссия" на поле "Камп Ноу" 27 ноября разыграли одну из путевок в плей-офф.

Если в большинстве квартетов лидеры уже досрочно оформили себе выход в следующею стадию, то в этой компании "Барса" и "Боруссия" вместе с "Интером" не отпускают друг друга до последнего. Однако каталонцы все же выглядели фаворитами и пребывали в более выгодном положении. Впрочем, матч этих команд не получился таким как в Германии, когда соперники закончили боевыми 0:0, а Ройс не забил пенальти и хозяева фактически простили именитых гостей.

Лионель Месси в первом матче группы с "Боруссией" вышел на поле только на замену

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Барселона - Боруссия, который начнется 27 ноября в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА F

Барселона (Испания). "Камп Ноу". 22:00

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Германия) - 3:1

Голы: Суарес (29), Месси (34), Гризманн (67) - Санчо (77)

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Роберто, Умтити, Ленгле, Фирпо - Ракитич, Бускетс, Де Йонг - Месси, Суарес, Дембеле

"Боруссия" (4-3-2-1): Бюрки - Пищек, Аканджи, Хуммельс, Шульц - Витсель, Вайгль - Хакими, Брандт, Геррейро - Ройс

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После этой победы над "Боруссией" "Барселона" уже закрепляет за собой 1-е место и выход из группы. А вот немцы еще заочно поборются с "Интером" за вторую строчку. В последнем туре "Боруссия" сыграет с чешской "Славией", а итальянцы примут "Барсу"

Статистика всего матча

90+3. МАТЧ ОКОНЧЕН! Более чем убедительная победа "Барселоны" - 3:1 над довольно проблемной "Боруссией"

90+1. И последняя замена от каталонцев - вместо Суареса выходит Ваге

90. Три минуты добавил рефери ко второму тайму

87. Охох, перекладина спасает "Барселону"! А вернее - тер Штеген после плотного удара Геррейро со средней дистанции в итоге отличной быстрой трехходовки немцев!

85. Делают замену и немцы - вместо Вайгля на поле вышел Гетце. Форвард меняет опорника, в надежде на спасение матча

81. Видаль неудачно исполнил штрафной удар

78. Вторая замена у "Барселоны" - Ракитича в центре поля заменил Артуро Видаль!

77. ГОООЛ! Посыпались мячи - теперь и "Боруссия" забила, Санчо отличился! Брандт отдал вдоль линии штрафной на Санчо, Джейдон хорошо крутнул соперника на месте и с 16-ти метров четко пробил в верхний угол! 3:1

75. Перекладина! И снова Месси! С правого фланга Лео решил пробить в дальнюю девятку, но мяч предательски скользнул по перекладине!

67. И ТРЕЕЕЕТИЙ ГООООЛ! Теперь Гризманн отличается после фирменной комбинации от "Барсы" - Месси с центра перед штрафной отдает разрезающую налево, а там уже Гризман из пределов штрафной четко бьет в дальний! Разгром!

61. Брандт после проникающей передачи буквально с угла вратарской в касание пробивал в створ, но тер Штеген выручил

59. Вашему вниманию видеообзор первого тайма матча в Барселоне с двумя голами каталонцев от Суареса и Месси

56. Команды чуть снизили темп и обосновались в центре поля, выжидая ошибку соперника. "Боруссия" решила собраться и не зевать в обороне, но про атаку пока речи и не идет

50. Вот так вот! Опять Месси в центре внимания, но теперь он зарабатывает желтую карточку! Отличный слалом Лео по центру и падение в контакте с вышедшим голкипером, и рефери показывает Месси "горчичник" на симуляцию

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! У "Боруссии" замена - вместо Шульца на фланг выходит Санчо! У "Барсы" без замен в перервыве, не считая выход Гризманна еще в середине тайма

Возвращаются команды на поле!

Вот такой вот очередной новый рекорд от Месси - 34 жертвы

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019

Статистика первого тайма. У немцев только 1 удар в створ

45+2. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ПОДОШЕЛ К КОНЦУ. "Боруссия" половину тайма провела достойно, а потом начала сдуваться на глазах и запросто пропустила два гола за 5 минут. А у Месси гол+пас

45. Две минуты добавил арбитр к первому тайму

45. Ух, досталось арбитру у нас! Месси давал пас по центру, но попал в лицо рефери. Легкий нокдаун у рефа, но все нормально - едем дальше

42. После отскока мяча от соперника Месси слегка неожиданно для себя получил возможность выйти с вратарем тет-а-тет по зоне правого инсайда, но потерял мяч во время дриблинга

39. Первый тайм еще не завершился, а Месси уже успел сделать гол+пас! Да и в целом у Месси за 700 матчей за "Барсу" сумасшедшая статистика

🐐 Lionel Messi for Barcelona...



- Games: 700



- Goals: 613



- Assists: 249



- Minutes per goal involvement: 65'



- Hat-tricks: 40 (One every 17.5 games)#FCBBVB pic.twitter.com/lGm85ZfTBi — Jay Issaq (@IssaqNews) November 27, 2019

38. Суарес пробил издали - выше

34. ГООООООЛ, не долго пришлось ждать второго! Месси! "Барса" 3 в 3 выбежала в атаку и четко разыграла простейшую комбинацию, в итоге которой Лионель прицельно пробил в дальний угол с угла вратарской. 2:0

32. "Поплыла" немного "Боруссия" - уже Гризманн чуть не выбегает на свидание с вратарем, и падает в штрайной. Просит пенальти француз, но арбитр не реагирует

31. Охох, Месси чуть не удвоил счет только что! С линии штрафной пробивал с левой на силу, но ударил по позиции вратаря - Бюрки отбил перед собой

29. ГООООООЛ! Открывает счет "Барса" - Суарес забивает! Месси выдал отличный проникающий пас по центру, и Суарес, на грани офф-сайда приняв мяч, спокойно обыграл кипера ударом метров с 10-ти. 1:0

26. А вот и первая замена у "Барсы", уже сейчас - получившего повреждение Дембеле меняет Гризманн

23. Отличный выпад "Боруссии" с забегом Хакими по правому флангу (избежал офф-сайда после отличного паса) и пасом на Шульца, но последний не сумел хорошо пробить метров с 14-ти

19. Немало фолят команды, не брезгуют применять оружие фола на всех участках, особенно немцы на атакующей тройке Месси-Суарес-Дембеле

14. Пока команды по большей части бодаются в центре поля без опасных моментов, напоминаем о главном юбилее вечера - Месси проводит 700-й матч за "Барсу"

10. Отличная позиция Месси для удара штрафного - метров 18 почти по центру ворот. Лионель прицеливается, но бьет... в своего партнера, который в последний момент отскочил от стенки!

6. Простреливает Ракитич, очень остро, но замкнуть прострел не получается

1. Вот это начало! Немцы сразу пошли в атаку, и Хакими с правого фланга прорвался к воротам, выдав передачу на линию вратарской! Оттуда Брандт пробивал уже наверняка в створ, но защитник хозяев спас!

МАТЧ НАЧАЛСЯ! "Барса" развела с центра поля!

3 МИНУТЫ ДО МАТЧА! Появляются команды на поле стадиона в Барселоне! Звучит легендарный гимн Лиги чемпионов!

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды уже собираются в подтрибунном помещении, чтобы вскоре выйти на поле!

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Все готово на "Камп Ноу" для проведения сегодняшнего поединка! Полные трибуны на легендарном стадионе в этот вечер!

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Вашему вниманию стартовые составы на сегодняшнюю игру!

#LDC | #FCBBVB



Les compositions du premier choc de la soirée entre le Barça et le BVB !



Votre prono ? 🧐 pic.twitter.com/uFiAF4Sf5p — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 27, 2019

1 ЧАС ДО МАТЧА. Красота "Камп Ноу" при каталонском закате!

🏟️ Describe the Camp Nou in one word! 😍#UCL pic.twitter.com/0MiWFngTok — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Бой двух лидеров группы F украинские болельщики смогут увидеть в эфире ТК "Футбол 1", а также по доступным трансляциям в интернете от российского вещателя "Матч ТВ" и казахстанского "Qazsport/Казспорт".

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