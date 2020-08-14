"Бавария" забила 8 голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" стала очередным полуфиналистом Лиги чемпионов, уничтожив каталонскую "Барселону".

Подопечные Ханса Дитера-Флика не оставили ни единого шанса сопернику в поединке на "Эштадиу Да Луш", добыв победу – 8:2.

Игра началась невероятно насыщенно: уже к 7-й минуте команды обменялись голами. Причем дважды отличились игроки "Баварии": Томас Мюллер поразил чужие ворота, а вот Давид Алаба забил в свои.

После этого команды взяли паузу, но в середине тайма немцы за 10 минут трижды огорчили соперника. Сначала Иван Перишич воспользовался пасом Сержа Гнабри. Затем последний сам отличился забитым мячом, а на исходе получаса Мюллер оформил дубль.

После перерыва мюнхенская команда продолжила доминировать. "Барселона" Кике Сетьена просто не знала, что противопоставить сопернику. Впрочем, на 57-й минуте Луис Суарес сумел отыграть один гол. Однако уже через шесть минут Йозуа Киммих в пятый раз заставил соперника разыгрывать мяч с центра поля.

Окончательный счет в игре установили Робер Левандовски и Фелипе Коутиньо, забив шестой, седьмой и восьмой мячи в ворота каталонцев.

"Барселона" – "Бавария" Германия 2:8

Голы: 0:1 – 4 Мюллер, 1:1 – 7, автогол Алаба, 1:2 – 21 Перишич, 1:3 – 27 Гнабри, 1:4 – 31 Мюллер, 2:4 – 57 Суарес, 2:5 – 63 Киммих, 2:6 – 82 Левандовски, 2:7 – 85 Коутиньо, 2:8 – 89 Коутиньо.

"Барселона" – тер Стеген, Лангле, Альба, Пике, Серджи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фати, 70), Видаль, Семеду, Суарес, Месси.

"Бавария" – Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Гнабри (Коутиньо, 75), Дэвис (Люка Эрнандес, 84), Алькантара, Перишич (Коман, 67), Горетцка (Толиссо, 84), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Боатенг (42), Дэвис (52), Суарес (54), Альба (59), Киммих (85).

Таким образом, "Бавария" вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары "Манчестер Сити" – "Лион".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" за 90 минут до игры с "Баварией" объявила о COVID-19 в команде.