Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

"Барселона" и мадридский "Атлетико" сразятся за путевку в финал Суперкубка Испании по футболу, который в этом сезоне проходит в новом формате.

Вместо привычных двух команд-участниц на этот раз проводится мини-турнир с участием четырех клубов. Турнир включает два полуфинальных матча и финал. Все поединки проводятся в Джидде (Саудовская Аравия). Отметим, что в первом полуфинале "Реал" уверенно обыграл "Валенсию" со счетом 3:1.

"Барселона" и "Атлетико" сыграют в полуфинале Суперкубка Испании

Начало матча Барселона – Атлетико в Джидде – в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию поединка в Украине покажет стриминговый сервис MEGOGO. Также встречу можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Атлетико" и "Барселона" встречались друг с другом недавно – 1 декабря в рамках чемпионата Испании: в Мадриде победу каталонцам обеспечил гол Месси на последних минутах игры.

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