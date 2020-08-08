Три гола от "Барселоны" и разгром от "Баварии": результаты Лиги чемпионов 8 августа
Испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов.
Каталонцы в субботу, 8 августа, в ответном поединке 1/8 финала разобрались с итальянским "Наполи" (3:1), а клуб из Мюнхена разгромно обыграл английский "Челси" (4:1).
В первом поединке каталонцы едва не проиграли, сумев добиться ничьей 1:1, и начало ответной игры было тоже не за ними. Игроки "Наполи" захватили центр поля, уверенно контролировали мяч, однако неожиданно пропустили гол уже на 10-й минуте.
Лангле прекрасно сыграл в штрафной после углового и четко положил головой в верхний угол – 1:0. После этого на поле была лишь одна команда. "Сине-гранатовы" без особых проблем положили еще три мяча. Один гол рефери отменил после просмотра VAR, но на конечный результат это никак не повлияло.
В конце первого тайма "Наполи" попытался вернуть интригу в матче, однако после перерыва все стало на свои места.
"Барса" в режиме энергосбережения не позволила итальянцам переломить поединок.
"Барселона" Испания – "Наполи" Италия 3:1
Голы: 1:0 – 10 Лангле, 2:0 – 23 Месси, 3:0 – 45, пенальти Суарес, 3:1 – 45, пенальти Инсинье.
Барселона – тер Стеген, Альба, Лангле, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Семеду, Суарес (Фирпо, 90), Гризманн (Мончу, 84), Месси.
Наполи – Оспина, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Демме (Лоботка, 46), Зелиньски (Лосано, 70), Кальехон (Политано, 70), Фабиан Руис (Элмаз, 79), Инсинье (Милик, 79), Мертенс.
Предупреждения: Зелиньски (60), Суарес (90).
По схожему сценарию развивался параллельный матч на "Альянц-Арене". Первая схватка между этими командами состоялась 25 февраля в Англии и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.
В ответной игре уже на 7-й минуте "Челси" провалился в центре обороны, и Левандовски без малейших преград вышел один на один. Кабальеро снес Роберта, прокинувшего мяч в сторону. Хацеган указал на точку. Поляк четко реализовал 11-метровый удар.
В дальнейшем оборона "Челси" смотрелась абсолютно неконкурентоспособной, позволив немецкой команде забить еще три мяча. Дубль на счету Левандовски, который также сделал две голевых передачи.
"Бавария" Германия – "Челси" Англия 4:1
Голы: 1:0 – 10, пенальти Левандовски, 2:0 – 24 Перишич, 2:1 – 44 Абрахам, 3:1 – 76 Толиссо, 4:1 – 83 Левандовски.
Бавария – Нойер, Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Киммих (Одриосола, 71), Алькантара (Толиссо, 70), Дэвис, Гнабри (Мартинес, 81), Горетцка, Перишич (Коутиньо, 64), Левандовски, Мюллер.
Челси – Кабальеро, Зума, Джеймс, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81).
Предупреждения: Кабальеро (8), Эмерсон (43).
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