Три гола от "Барселоны" и разгром от "Баварии": результаты Лиги чемпионов 8 августа

Испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

Каталонцы в субботу, 8 августа, в ответном поединке 1/8 финала разобрались с итальянским "Наполи" (3:1), а клуб из Мюнхена разгромно обыграл английский "Челси" (4:1).

Лангле головой открыл счет

В первом поединке каталонцы едва не проиграли, сумев добиться ничьей 1:1, и начало ответной игры было тоже не за ними. Игроки "Наполи" захватили центр поля, уверенно контролировали мяч, однако неожиданно пропустили гол уже на 10-й минуте.

Наполи уверенно начало встречу

Лангле прекрасно сыграл в штрафной после углового и четко положил головой в верхний угол – 1:0. После этого на поле была лишь одна команда. "Сине-гранатовы" без особых проблем положили еще три мяча. Один гол рефери отменил после просмотра VAR, но на конечный результат это никак не повлияло.

Итальянцы пропустили три гола и еще один отменил VAR

Рауль Суарез эффектно пробил пенальти

В конце первого тайма "Наполи" попытался вернуть интригу в матче, однако после перерыва все стало на свои места.

"Барса" в режиме энергосбережения не позволила итальянцам переломить поединок.

Барселона контролировала ход игры

"Барселона" Испания – "Наполи" Италия 3:1

Голы: 1:0 – 10 Лангле, 2:0 – 23 Месси, 3:0 – 45, пенальти Суарес, 3:1 – 45, пенальти Инсинье.

Барселона – тер Стеген, Альба, Лангле, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Семеду, Суарес (Фирпо, 90), Гризманн (Мончу, 84), Месси.

Наполи – Оспина, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Демме (Лоботка, 46), Зелиньски (Лосано, 70), Кальехон (Политано, 70), Фабиан Руис (Элмаз, 79), Инсинье (Милик, 79), Мертенс.

Предупреждения: Зелиньски (60), Суарес (90).

По схожему сценарию развивался параллельный матч на "Альянц-Арене". Первая схватка между этими командами состоялась 25 февраля в Англии и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Роберт Левандовски открыл счет с пенальти

В ответной игре уже на 7-й минуте "Челси" провалился в центре обороны, и Левандовски без малейших преград вышел один на один. Кабальеро снес Роберта, прокинувшего мяч в сторону. Хацеган указал на точку. Поляк четко реализовал 11-метровый удар.

Челси ничего не смог противопоставить Баварии

В дальнейшем оборона "Челси" смотрелась абсолютно неконкурентоспособной, позволив немецкой команде забить еще три мяча. Дубль на счету Левандовски, который также сделал две голевых передачи.

Бавария забила два мяча

Встреча завершилась победой мюнхенцев

"Бавария" Германия – "Челси" Англия 4:1

Голы: 1:0 – 10, пенальти Левандовски, 2:0 – 24 Перишич, 2:1 – 44 Абрахам, 3:1 – 76 Толиссо, 4:1 – 83 Левандовски.

Бавария – Нойер, Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Киммих (Одриосола, 71), Алькантара (Толиссо, 70), Дэвис, Гнабри (Мартинес, 81), Горетцка, Перишич (Коутиньо, 64), Левандовски, Мюллер.

Челси – Кабальеро, Зума, Джеймс, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81).

Предупреждения: Кабальеро (8), Эмерсон (43).

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