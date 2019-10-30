"Бараны, б**ть!" Тренер жестко обматерил футболистов во время матча УПЛ - видео

Главный тренер ФК "Львов" Владимир Мазяр не подбирал слов во время матча своей команды в 12-м туре украинской Премьер-лиги, в котором львовяне уступили "Десне" с крупным счетом 1:4.

Владимир Мазяр Футбол 1

Особенно бурную реакцию наставника вызвал пенальти, который его подопечные "привезли" уже на первой минуте матча.

"Что ты делаешь? Как ты вышел на поле, первые минуты, б**ть. Что вы делаете?! Тренировали е***ую целую неделю. Бараны, б**ть", – слова разъяренного Мазяра были хорошо слышны на весь стадион.

ФК "Львов" не может одержать победу в семи матчах УПЛ подряд и занимает последнюю строчку чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты львовских "Карпат" решили провести воспитательную работу с футболистами - "завалиться в раздевалку и дать п**ды игрокам".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!