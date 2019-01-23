''Баран!'' Роналду разъярил сеть из-за исчезнувшего футболиста "Кардиффа"

Лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вызвал негативную реакцию в сети после того, как опубликовал фото из самолета.

В социальной сети Twitter КриРо запостил снимок, на котором он делает селфи, сидя в частном самолете. Пользователи буквально набросились на футболиста, посчитав его поступок откровенным хамством. Поводом послужила трагедия с нападающим "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который, вероятно, разбился в авиакатастрофе при перелете из Нанта.

"Баран!", "Что? Он мог не знать о ситуации с Салой? Да о ней говорят во всех новостях", "Криш, не лучшее время для подобных селфи", "Невозможно поверить в то, что король футбола не в курсе о трагедии, которая произошла в его королевстве. Отстой!" – пишут разгневанные болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эмилиано Сала и пилот самолета Piper Malibu бесследно исчезли во время перелета над Ла-Маншем.

Представители полиции объявили пассажиров погибшими, хотя не исключили их спасения.

19 января Сала подписал трехлетний контракт с клубом английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", став самым дорогим приобретением в истории валлийцев.

Также в сети были опубликованы последние сообщения футболиста с борта самолета.

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