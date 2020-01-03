"Бандера" и новое поколение: топ-5 украинских легионеров 2019 года

В прошедшем году Украина обзавелась наибольшим и лучшим европейским легионом в своей истории, что в первую очередь позволило создать классную сборную и эффектно выйти на Евро-2020.

Сегодня наши парни зажигают в Бельгии, Испании и Англии, а с лета Руслан Малиновский начал покорять и Италию. Украинцы не просто играют в хороших командах и забивают по праздникам, а являются лучшим по многим параметрам в своих командах, забивают яркие голы, выигрывают трофеи! Об украинском футболе снова говорят именно благодаря нашим легионерам.

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Сказку сделал явью - заиграл у Гвардиолы и выиграл все

Да, у Александра Зинченко не столь много матчей в "Ман Сити" (как у Яремчука или Малиновского, к примеру), были свои спады и проблемы. Но все же именно Зинченко - топ. В свои 23 он сумел закрепиться в основе одной из лучших команд мира и за год выиграть сразу 4 национальных трофея!

Перевод Гвардиолой украинца на левый фланг сделал из него по истине универсального солдата с отличным виденьем поля, что Александр теперь не просто бегает по бровке, а действительно создает игру. Для этого не обязательно играть в центре поля или под нападающими - с позиции левого фулбека Зинченко начинает львиную долю атак "Сити". И весной собрал все английские трофеи сезона 2018/19.

Хотя прогресс Руслана Малиновского и Романа Яремчука (особенно во второй половине 2019-го) был не хуже Зинченко, и тот же Яремчук сейчас все больше впечатляет Европу своими бомбардирскими качествами. Но Зинченко благодаря своему росту и труду уже достиг значительно больших высот, чем "быть лучшим в Бельгии" или "заиграть в Италии", поэтому без сомнений берет лидерство.

Терминатор для забивания голов

С выходом на пик Романа Яремчука в Украине наконец-то вздохнули, получив решения проблемы форварда для сборной. Яремчук стабильно играет, забивает и по праву стал основным (и самым ударным) форвардом сборной.

54 матча, 24 гола и 7 ассистов во всех официальных турнирах 2019-го - просто мега показатель для футболиста, которого уже начали сравнивать с Терминатором. Стабильность, минимум повреждений и максимум голов - о таких показателях мечтали не только Роман Зозуля и Андрей Яремоленко в свои лучшие годы, но мог позавидовать и Андрей Шевченко во времена своей карьеры в "Милане". В нынешнем сезоне 2019/20 Яремчук уже лучший бомбардир "Гента" в чемпионате и один из лучших снайперов всей лиги (до первой позиции - всего 4 гола).

Дает жару в Испании не только на поле, но и в политике

Роман Зозуля на финише своей карьеры не феерит в высшей лиге какого-нибудь европейского чемпионата. Но свои "звезды на небе" собирает даже в испанской Сегунде (второй по силе дивизион), давая повод говорить о себе даже политической элите Испании.

Зозуля уже второй сезон кряду является одним из лучших форвардов "Альбасете", и весной с командой мог даже пробиться в Примеру, но не сложилось. Сейчас Роман снова борется за повышение "Альба" в классе, параллельно "взрывая" внутренние органы испанских "левых" фанатских группировок. После скандала с обвинениями в нацизме и схожесть со Степаном Бандерой (!) Зозуля привлек внимание к себе и проблеме футбольное и политическое руководство Испании, заручившись поддержкой и, более важно, лишний раз обратив внимание на войну в Украине под ракурсом трезвых украинских интересов, а не российской пропаганды "гражданской войны".

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