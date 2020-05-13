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14 мая • обновлено в 16:45
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Балотелли пришлось есть стену на карантине

2.8т
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Знаменитый итальянский футболист, играющий за "Брешию", Марио Балотелли рассказал, что в период карантина из-за пандемии коронавируса едва не свихнулся.

Марио Балотелли

Марио Балотелли

"Пару последних недель я сходил с ума, потому что был совершенно один. Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется защита, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был предоставлен самому себе. Было сложно. В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить. К счастью, затем я смог заказывать еду", – рассказал Балотелли в интервью Football Italia

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ассамблея Серии А приняла решение возобновить сезон чемпионата Италии и определила дату старта.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Италии
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