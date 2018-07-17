Балканский феномен. Как Хорватия оказалась в финале ЧМ-2018

В последние годы сборная Хорватии становится все лучше и лучше, но выхода в финал чемпионата мира 2018 от "Клетчатых" никто не ожидал. Все же хорватам пока далековато до статуса топ-сборной, но именно балканцы много чем удивили футбольный мир.

OBOZREVATEL заглядывает в футбольное хозяйство Хорватии и разбирается, что именно позволило маленькой нации достичь большого успеха на ЧМ-2018.

После распада Югославии в Хорватии не бросились разными методами лепить "сильный чемпионат". Акценты были сделаны на другом

Чужую удачу или провал довольно часто примеряешь на себя, представляя свою личную участь в том или ином случае. Если проецировать нынешний успех Хорватии на украинский футбол, то надо честно прийти к выводу - наш футбол отстал от хорватского намного и во всем. Хотя огромной разницы в чемпионатах, собственно, и нет.

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Но есть просто огромная разница в поставленных целях и методах их достижения. Балканцы в свое время, через несколько лет после распада Югославии, не "открыли Америку" - они взялись за выполнение довольно простых истин. Но главное - никто не засовывал в футбольные дела на первый план личные амбиции и всевозможную коррупцию. В Хорватии довольно быстро поняли - для успешного выживания и развития в первые десятилетия независимости страны нужно научиться выращивать сильных игроков и продавать их за границу. Продавать в любом случае даже за минимальную выгоду.

Хорватская высшая лига, ныне состоящая всего из 10-ти команд, никогда не была отличным полигоном для выращивания больших игроков. Но на Балканах за этим никто и не гнался, большинство клубов сделали акцент на другом - создании своих школ с продуманными методиками обучения. Благо, общие условия хорватского климата позволяют без проблем создавать и содержать травяные поля, оставалось только развить общую инфраструктуру.

Возле стадиона "Максимир", где играет загребское Динамо, множество полей и комплекс для занятия детей Фото whufc.comgnkdinamo.hr

Прошло несколько лет, и буквально во всех больших городах страны (особенно там, где есть клубы "вышки") дети получили возможность за скромную плату (а то и бесплатно) стабильно и качественно заниматься футболом. И ключевое здесь - "заниматься футболом". Не просто ходить на тренировки, пинать мяч и встречаться с интригами, когда тебя ставят или не ставят в состав (или выпускают против соперника гораздо постарше), а просто учиться футболу. И почти никаких гонок за результатом. То, чего никак не хотят понять в Украине, - детей не нужно заставлять добывать результат, при этом "заряжая" арбитра или делая подставы в половине команд. Детский футбол будет приносить плоды в другой концепции - детей надо учить (!) играть (!) в футбол. Желательно методично и желательно на ровных полях. К началу 2000-х у Хорватии всего этого было в изобилии.

Научились продавать почти на 50 млн. в год

Среди хорватских клубов разве что "Динамо" Загреб может немного пошуметь в еврокубках, да и то - лишь в групповой стадии. Уровень местного футбола и Динамо в частности не позволяет особо рассчитывать на громкие успехи. Но если пошло выращивание своих качественных футболистов, то почему не растет уровень команд и чемпионата?

Потому что это не главная цель хорватского футбола. Главная - продавать игроков за границу, при чем не бояться отпускать их в юном возрасте. Как только игрок заявил о себе, его берут в оборот, двигают прогресс и продают за вменяемые деньги - это и заработок, и движение бизнеса. Никаких "пусть еще поиграет на родине до 23-х, перейти в другой клуб всегда успеет".

20-летний Иван Перишич в футболке бельгийского "Брюгге"

Хорваты научились продавать и работать на экспорт, что каждый сезон приносит в казну клубов неплохие как для хорватского масштаба деньги. Уже в начале-середине 2000-х хорватские клубы продавали футболистов в совокупности на 13-14 миллионов евро! Это сумма трансферов за весь сезон, учитывая внутренние и международные трансферы. Но учитывая, что внутренние переходы в основном исчислялись в сотнях (а то и десятках тысяч), то львиную долю составлял доход именно от международного экспорта. Сезон 1990/2000 - продаж на 13,5 млн., сезон 2003/04 - 14,7 млн., сезон 2006/07 - 12,4 млн.

Но это были еще "цветочки". "Ягодки" подоспели к концу 2000-х, началу 2010-х. В сезоне 2008/09 Хорватия совершила трансферов аж на 41,8 млн. евро! Сезон 2010/11 - 30,5 млн., сезон 2012/13 - 32,8 млн., а в сезоне 2017/18 этот показатель вырос к 46,3 млн. евро. Без малого почти 50 миллионов евро - огромные деньги для футбола небольшой страны. Если сравнивать с Украиной, чей футбол все еще считает себя статусным и имеет 12 команд в "вышке", то это в разы больше.

Конечно, на бумаге у нас в некоторые периоды лучшие цифры, но лишь благодаря регулярным продажам латино-американцев из "Шахтера" (Виллиан, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Фред, Феррейра) и нечастным неплохим сделкам "Динамо" (Бангура, Драгович, Бельханда, Ярмоленко). Но заметьте, почти все вышеперечисленные - легионеры. Своих игроков Динамо и Шахтер фактически не продают (в последние годы только начали отпускать первых "птенцов" типа Руслана Малиновского или Романа Яремчука, но за "сущие копейки").

Андрей Ярмоленко стал самым успешным трансферов украинского игрока из УПЛ в Европу после Андрея Шевченко Фото whufc.com

Остальные же клубы, кроме Динамо и Шахтера, практически не умеют продавать и даже не хотят слышать об этом. У них другие цели. Разве что Заря в последнее время наладила продаж игроков, и последней громкой сделкой стал трансфер кипера Зари Андрея Лунина, и не абы куда, а в сам Реал. А ранее еще Карпаты совершали несколько неплохих как для середняка украинцы сделок.

Здоровая работа системы привела к тому, что хорваты есть почти во всех ведущих клубах Испании и Италии

Но это все эпизоды и "крохи" по сравнению с отлаженной системой в Хорватии. Уже в нынешнем сезоне, по состоянию на 15 июля (экватор трансферного окна в большинстве стран Европы), хорватские клуб продали 54 игрока на сумму 26,2 млн. евро. И это при том, что основная часть трансферного окна (в августе) еще впереди. Например, "Динамо" Загреб уже продало три игрока в Германию ("Штутгарт"), Италию ("Рома") и Англию ("Ноттингем Форрест") на 13,5 млн. Многие другие клубы также наторговали уже от 2-х до 4-х млн. евро.

Но даже это не главное. Цифры цифрами, а эта система в конце концов позволяет получить больших игроков для сборной. Если футболисты еще в 17-20 лет едут в европейские клубы средней руки и прогрессируют там, то позже попадают "на карандаш" более маститым клубам. А в последние годы, особенно в Италии, не стесняются брать и совсем молодых игроков прямо из Хорватии. Ведь есть уверенность - в Хорватии с самого детства растят и готовят качественных футболистов.

Сборная Хорватии Getty Images

Если посмотреть на сегодняшних героев сборной, привезших с ЧМ-2018 серебро, то большинство из них особо не задерживались на родине. После нескольких лет в хорватском чемпионате футболисты в 20-21 уезжали за границу, причем часто в добротные клубы: Дэян Ловрен - "Лион" (21 год), Домагой Вида - "Байер" (21), Шиме Врсалько - "Дженоа" (21), Ведран Чорлука - "Ман Сити" (21), Иван Перичиш - "Сошо" (17), Модрич - "Тоттенхэм" (23). Даже Иван Ракитич, выросший в Швейцарии в школе "Базеля", также не засиживался долго на первом месте и уже в 19 двинул в "Шальке". Конечно, не у всех первая командировка за рубеж оказалась удачной, и пришлось возвращаться домой (как тот же Вида после "Байера" вернулся в "Динамо" Загреб, откуда перешел в киевское "Динамо"). Однако общая тенденция показательная.

Как итог - перечень клубов, из чьих игроков состояла сборная Хорватии на ЧМ-2018. "Монако" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Милан" (Италия, 2 игрока), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Ювентус" (Италия, 2 игрока), "Барселона" (Испания), "Реал" (Испания, 2 игрока). А кроме этого есть еще представители чемпионатов Германии, Бельгии, Турции и более скромных клубов Италии. Но - "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Ливерпуль" - там играют хорваты (причем на основных ролях), которые когда-то начинали в своих скромных клубах и в определенное время были проданы за границу.

И они добились мирового признания (Лука Модрич - самый лучший игрок ЧМ), выходя в финал чемпионата мира.