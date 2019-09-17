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17 сентября • обновлено в 10:32
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"Б***ь! С**а!" Во время освобождения Кокорина и Мамаева произошел страшный инцидент: видеофакт

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Отчим скандального российского футболиста Александра Кокорина наехал на журналиста, находясь за рулем "Гелендвагена".

Инцидент произошел во время освобождения спортсмена из колонии в Белгородской области, где он провел 60 дней после того, как был признан виновным в разбойных нападениях в октябре минувшего года в Москве.

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Кокорина и его друга Павла Мамаева приехали встречать 10 журналистов. В какой-то из моментов корреспондент издания Life подошел слишком близко к авто Кокорина и его нога попала под колеса внедорожника.

Представителю СМИ пришлось вызывать скорую, которая предположила у пострадавшего перелом пальца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

  • 8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

  • Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

  • Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

  • 6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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Персоны
Александр Кокорин Павел Мамаев
Место
Россия Белгород
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