Аякс – Ювентус: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

Один из главных фаворитов Лиги чемпионов туринский "Ювентус" сыграет на выезде с амстердамским "Аяксом" в первом матче 1/4 финала турнира.

Команды сойдутся на поле "Йохан Круифф Арены" в среду, 10 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть повторение финала ЛЧ-96 можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Кроме того, прямую трансляцию из столицы Нидерландов проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5. Интернет" и казахский "Казахстан".

Реал - Аякс AFC Ajax

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В Ливерпуле местная команда уверенно разобралась с "Порту" – 2:0. А в Лондоне "Тоттенхэм" сенсационно переиграл команду украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" – 1:0.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!