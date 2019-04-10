МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Аякс – Ювентус: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

416Читать материал на украинском

Один из главных фаворитов Лиги чемпионов туринский "Ювентус" сыграет на выезде с амстердамским "Аяксом" в первом матче 1/4 финала турнира.

Команды сойдутся на поле "Йохан Круифф Арены" в среду, 10 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть повторение финала ЛЧ-96 можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Кроме того, прямую трансляцию из столицы Нидерландов проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5. Интернет" и казахский "Казахстан".

Новости
Аякс – Ювентус: прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов

Реал - Аякс

Реал - Аякс

AFC Ajax

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В Ливерпуле местная команда уверенно разобралась с "Порту" – 2:0. А в Лондоне "Тоттенхэм" сенсационно переиграл команду украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" – 1:0.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
НидерландыАмстердам
Теги
ФК АяксФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения