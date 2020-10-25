"Аякс" с феноменальным результатом установил исторический рекорд. Видео

Нидерландский футбольный клуб "Аякс" установил рекорд элитного дивизиона чемпионата страны, добыв самую крупную победу в истории турнира.

Поединок 6-го тура Эредивизи против "Венло" завершился со счетом 13:0.

Форвард Лассина Траоре забил 5 голов (и отдал 3 голевые передачи), нападающий Клас-Ян Хунтелар и хавбек Юрген Эккеленкамп сделали по дублю, также отличились полузащитники Душан Тадич и Антони и защитники Дэйли Блинд и Лисандро Мартинес.

Начиная с 51-й минуты "Аякс" играл в большинстве.

Предыдущее достижение было установлено также "Аяксом" – в 1972 году он обыграл "Витесс" со счетом 12:1.

"Венло" – "Аякс" 0:13 (0:4, 0:9)

Голы: 0:1 – 12 Эккеленкамп, 0:2 – 17 Траоре, 0:3 – 32 Траоре, 0:4 – 44 Тадич, 0:5 – 54 Траоре, 0:6 – 55 Антони, 0:7 – 57 Эккеленкамп, 0:8 – 59 Блинд, 0:9 – 65 Траоре, 0:10 – 74, пенальти Хунтелар, 0:11 – 76 Хунтелар, 0:12 – 78 Мартинес, 0:13 – 87 Траоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке предварительного раунда Лиги КОНКАКАФ между "Мотагуа" (Гондурас) и "Комуникасьонес" (Гватемала) команды пробили 36 послематчевых пенальти, установив рекорд.