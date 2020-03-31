"Аякс" перестанет помогать игроку, который почти три года провел в коме

Амстердамский "Аякс" принял решение разорвать контракт со своим футболистом Абдельхаком Нури, который почти три года провел в коме, чтобы максимально сократить расходы.

Как сообщает издание De Telegraaf, контракт с футболистом рассчитан до 1 июля 2020 года. Если бы команда официально не прекратила сотрудничество с Нури, то соглашение с ним было бы автоматически продлено, а это не устраивает руководство "Аякса".

Абдельхак Нури Football.ua

Несмотря на это решение, игрок будет получать регулярные платежи вплоть до окончания контракта. Представители клуба уже начали переговоры с адвокатом Нури и его семьей, чтобы как-то уладить этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 22-летний футболист "Аякса" вышел из комы спустя два года и восемь месяцев и сейчас находится дома, где продолжает восстановление.

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