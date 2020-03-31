Главная Новости
31 марта • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Аякс" перестанет помогать игроку, который почти три года провел в коме

719
Читать материал на украинском

Амстердамский "Аякс" принял решение разорвать контракт со своим футболистом Абдельхаком Нури, который почти три года провел в коме, чтобы максимально сократить расходы.

Как сообщает издание De Telegraaf, контракт с футболистом рассчитан до 1 июля 2020 года. Если бы команда официально не прекратила сотрудничество с Нури, то соглашение с ним было бы автоматически продлено, а это не устраивает руководство "Аякса".

Абдельхак Нури

Абдельхак Нури

Football.ua

Несмотря на это решение, игрок будет получать регулярные платежи вплоть до окончания контракта. Представители клуба уже начали переговоры с адвокатом Нури и его семьей, чтобы как-то уладить этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 22-летний футболист "Аякса" вышел из комы спустя два года и восемь месяцев и сейчас находится дома, где продолжает восстановление.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Нидерланды Амстердам
Тег
ФК Аякс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
SKADE
VS
Salamander
Победа SKADE
1.57 Сделать ставку
100 Thieves
VS
MIBR
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Ислочь
VS
Слуцк
Победа Ислочи
1.90 Сделать ставку
Витебск
VS
Смолевичи
Победа Витебска с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Минск
Тотал больше 2.5
1.92 Сделать ставку
Динамо Брест станет чемпионом Беларуси в 2020 году
2.75 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена до 1 сентября 2020 года
2.50 Сделать ставку
Cloud9
VS
Copenhagen Flames
Победа Cloud9
1.50 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Endpoint
Endpoint впереди после 10 раундов первой карты
1.55 Сделать ставку
mousesports
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку