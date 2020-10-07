Автор самого знаменитого пенальти в мире впал в кому

Президент чешского "Богемианса" Антонин Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии и отправлен в реанимацию, сообщает пресс-служба клуба.

"Антонин Паненка сегодня в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где его подключили к системе жизнеобеспечения. Пока мы не будем комментировать его состояние", — говорится в официальном Twitter чешского клуба.

Антонин Паненка Twitter Богемианса

71-летний Паненка стал мировой знаменитостью благодаря своему одиннадцатиметровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ.

Футболист отправил мяч "парашютом" по центру ворот и принёс своей команде золотые медали континентального первенства. С тех пор подобное исполнение одиннадцатиметровых ударов называют "паненками". В клубной карьере хавбек выступал за "Богемианс", "Рапид", "Санкт-Пёльтен", "Слован", "Хоэнау" и "Кляйнвизендорф".

Отметим, что самым знаменитым исполнителем пенальти в стиле Паненки является Артем Милевский. Экс-футболист "Динамо" таким образом забил в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.