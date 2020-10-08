Автор знаменитейшего пенальти в мире попал в реанимацию из-за коронавируса

Автор самого знаменитого пенальти в мире Антонин Паненка попал в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении чешского "Богемианса", президентом которого является в данное время легендарный экс-футболист.

Обновленную информацию по Паненке "Богемианс" опубликовал у себя в Twitter, уточнив, что звездный чех находится в коме.

Паненка в реанимации Twitter "Богемианса"

71-летний Паненка стал мировой знаменитостью благодаря своему одиннадцатиметровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ.

Футболист отправил мяч "парашютом" по центру ворот и принёс своей команде золотые медали континентального первенства. С тех пор подобное исполнение одиннадцатиметровых ударов называют "паненками".

Отметим, что самым знаменитым исполнителем пенальти в стиле Паненки является Артем Милевский. Экс-футболист "Динамо" таким образом забил в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.