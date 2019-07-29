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Автор самого курьезного гола в истории сборной Украины перейдет в "Динамо"

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"Динамо" близко к осуществлению трансфера нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, который может перейти в киевский клуб в начале августа.

Об этом сообщил ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке", журналист Михаил Спиваковский. По его словам, желание о переходе в "Динамо" выразил сам футболист.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

Темнокожий форвард Жерсон Родригес хорошо знаком украинским болельщикам после матча квалификации Евро-2020 Люксембург - Украина в марте 2019 года. На 90+3-й минуте при счете 1:1 он стал автором гола в собственные ворота, принеся украинской сборной самую курьезную победу в ее истории.

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Как сообщил журналист, 24-летний Жерсон Родригес может закрыть на поле четыре позиции - левого и правого вингера, центрального нападающего и "десятки". Сейчас футболист выступает за японский клуб "Джубило Ивата". Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, герой матча за Суперкубок Украины-2019 Денис Гармаш рассказал правду о победном голе в ворота "Шахтера".

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Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев сборная Люксембурга по футболу
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