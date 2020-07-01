Автогол пяткой и три пенальти: "Барселона" упустила победу и отстала в чемпионской гонке

"Барселона" не смогла обыграть "Атлетико" в домашнем матче 33-го тура испанской Ла Лиги и дала возможность "Реалу" увеличить отрыв в чемпионской гонке.

Каталонский клуб открыл счет на 11-й минуте, когда подача с углового закончилась курьезным голом нападающего мадридцев Диего Косты в свои ворота. Он переправил мяч в сетку пяткой. "Атлетико" быстро отыгрался, забив с пенальти. Отметим, что первый одиннадцатиметровый все тот же Коста не забил, но арбитр приказал повторить попытку, поскольку голкипер "Барселоны" Марк Андре тер Штеген вышел с линии ворот в момент удара. Во второй раз к мячу подошел Сауль и уверенно реализовал приговор судьи.

Во втором тайме команды обменялись голами с сомнительных пенальти. Сначала Нельсон Семеду завалился в штрафной площади соперника, несмотря на отсутствие видимого контакта с защитником "Атлетико", и Месси "паненкой" вывел "Барселону" вперед. Затем гости получили право на одиннадцатиметровый в похожей ситуации и со скрипом его реализовали, установив окончательный счет в матче – 2:2.

Теперь "Барселона" отстает от "Реала" на одно очко, но "сливочные" имеют матч в запасе против "Хетафе" и могут увеличить свой отрыв до четырех очков за пять туров до конца чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонский клуб готовится отправить в отставку главного тренера Кике Сетьена.