Автогол - лучший бомбардир женского чемпионата мира по футболу

На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершился групповой этап, в котором было забито восемь автоголов. Ни одна футболистка не смогла забить больше.
Алекс Морган
Sports Illustrated
Лучший индивидуальный результат продемонстрировала игрок сборной США Алекс Морган. Она делит вторую строчку с австралийкой Самантой Керр (по 5 голов).
🔝 - Top scorers after group phase of 2019 @FIFAWWC:— Gracenote Live (@GracenoteLive) 20 июня 2019 г.
8 - OWN GOAL 🌍
5 - Alex Morgan 🇺🇸
5 - Samantha Kerr 🇦🇺
4 - Cristiane 🇧🇷#FIFAWWC
Как сообщал OBOZREVATEL, сумасшедший гол австралийской футболистки вызвал фурор в сети. Пользователи прозвали нападающую "Месси в юбке".
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