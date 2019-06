Автогол - лучший бомбардир женского чемпионата мира по футболу

На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершился групповой этап, в котором было забито восемь автоголов. Ни одна футболистка не смогла забить больше.

Лучший индивидуальный результат продемонстрировала игрок сборной США Алекс Морган. Она делит вторую строчку с австралийкой Самантой Керр (по 5 голов).

🔝 - Top scorers after group phase of 2019 @FIFAWWC:



8 - OWN GOAL 🌍

5 - Alex Morgan 🇺🇸

5 - Samantha Kerr 🇦🇺

4 - Cristiane 🇧🇷#FIFAWWC