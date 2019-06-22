ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Автогол - лучший бомбардир женского чемпионата мира по футболу

328Читать материал на украинском

На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершился групповой этап, в котором было забито восемь автоголов. Ни одна футболистка не смогла забить больше.

Алекс Морган

Алекс Морган

Sports Illustrated

Лучший индивидуальный результат продемонстрировала игрок сборной США Алекс Морган. Она делит вторую строчку с австралийкой Самантой Керр (по 5 голов).

Новости
Футболистка разделась, забив гол: в сети вспомнили историческое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, сумасшедший гол австралийской футболистки вызвал фурор в сети. Пользователи прозвали нападающую "Месси в юбке".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel