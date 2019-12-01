Вооруженные грабители атаковали автобус с командой нигерийской Премьер-лиги "Ифеани Уба".

Ифеани Уба

Команда ехала на матч с клубом "Джигава Голден Старс". Грабители открыли огонь по автобусу, в результате чего погиб водитель. Некоторые члены тренерского штаба, а также ряд футболистов получили тяжелые ранения. Отмечается, что они уже доставлены в больницу, им оказывается помощь.

В заявлении клуба руководство выражает надежду, что произошедшего удастся избежать в будущем. Руководство "Ифеани Уба" обратилось к футбольным властям Нигерии, а также правительству страны с просьбой сделать дороги более безопасными. На фоне финансовых трудностей у многих клубов нет возможности путешествовать другим способом.

Матч против "Голден Старс" запланирован на 2 декабря. "Ифеани Уба" занимает десятое место в чемпионате страны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, автобус одного из грандов турецкого футбола - стамбульского "Фенербахче" - подвергся вооруженному нападению после гостевого матча чемпионата страны с "Ризеспором".

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