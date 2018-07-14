Автобус с болельщиками ЧМ-2018 сбил мотоциклиста: момент попал на видео

Разукрашенный "футбольный" автобус с надписью "Ingue su Matrushka" с мексиканскими болельщиками стал участником дорожной аварии в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Regnum, его хозяева, любители футбола Пабло и Даниэль, направлялись к центру города, чтобы посмотреть развод мостов, но далеко от своего отеля не уехали. На одном из перекрестков в них врезался мотоциклист, который, ехал на красный свет.
Он и оказался единственным пострадавшим в аварии — повредил руку. Досталось и автобусу, которому теперь нужны запчасти.
Мексиканцы уже дали показания и пытаются самостоятельно починить автобус, у которого сильно поврежден бампер и левое крыло, куда пришелся удар.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заснувший таксист раздавил мексиканских болельщиков в Москве.
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