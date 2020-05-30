Австрийский клуб из-за COVID-19 необычно отпраздновал победу в Кубке страны

Максим Богданов Футбол 18:27, 30.05.2020 Обновлено: 18:47, 30.05.2020

Австрийский футбольный клуб "Ред Булл Зальцбург" отметил победу в финале Кубка страны с учетом рекомендаций связанных с пандемией COVID-19.

После матча, в котором "Ред Булл" разгромил "Аустрию Лустенау" со счетом 5:0, игроки выстроились в четыре ряда, соблюдая социальную дистанцию.

Стоит отметить, что все меры безопасности были сведены на нет, когда после вручения трофей пошел по рядам, и почти каждый игрок счел нужным его поцеловать.

После официальной части игроки отказались от любых предосторожностей и отметили победу в общей куче.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года английский футболист голландского "Алмере" устроил "самое поразительное празднование гола в истории".

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