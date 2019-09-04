Австралийский футболист забил самый отчаянный автогол лета

Курьезный эпизод произошел в футбольном матче в Сиднее между городскими командами.

После того, как голкипер отразил пенальти, его собственный защитник добил мяч в ворота. Игрок пытался выбить его из штрафной, но кожаная сфера срезалась у него с ноги и залетела точно в сетку.

В отчаянии футболист схватился за голову и упал на газон. Остальные игроки его команды отреагировали таким же образом. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист шведского "Хельсингборга" Андерс Рандруп отметился невероятным голом в свои ворота. Инцидент случился в товарищеском матче против датского "Оденсе".

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