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Австралийский футболист забил самый невероятный автогол сезона

1.7тЧитать новость на украинском

Австралийская футбольная лига признала гол защитника "Йовила" Тома Джеймса в свои ворота лучшим голом выходных в 3-м дивизионе. По мнению фанатов этот удар спокойно может завоевать титул, самого необычного автогола сезона.

"Извини, Том Джеймс, но этот удар с левой ноги нельзя игнорировать", — объяснила лига свое решение.

"Йовил" проиграл в этом матче "Ноттс Каунти" 1:4.

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Футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона"

Ранее "Обозреватель" сообщал, что голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот.

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Тема
чемпионат Австралии
Место
Австралия
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