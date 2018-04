Австралийский футболист забил самый невероятный автогол сезона

Австралийская футбольная лига признала гол защитника "Йовила" Тома Джеймса в свои ворота лучшим голом выходных в 3-м дивизионе. По мнению фанатов этот удар спокойно может завоевать титул, самого необычного автогола сезона.

"Извини, Том Джеймс, но этот удар с левой ноги нельзя игнорировать", — объяснила лига свое решение.

"Йовил" проиграл в этом матче "Ноттс Каунти" 1:4.

