Авиакатастрофа с бразильским "Шапекоэнсе": названа причина

Самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" потерпел крушение в ноябре 2016 года из-за нехватки топлива. К такому выводу пришли специалисты, которые расследовали трагедию в колумбийском Медельине.

"Крушение произошло из-за недостатка топлива в самолёте по причине ненадлежащего контроля со стороны авиакомпании", — приводит слова главы следственной комиссии Мигель Комачо Marca.

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Напомним, "Шапекоэнсе" отправился в Колумбию для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". При подлете к Медельину лайнер врезался в гору в 18 километрах от аэропорта. Из находившихся на его борту 77 человек выжило всего пять. Среди погибших – 20 футболистов "Шапекоэнсе".

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