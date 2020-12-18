Аут после переднего сальто и удар через себя: в сети вспомнили гол-шедевр из США

12 апреля 2017 года в чемпионате USL (второй по силе футбольный дивизион США) был забит гол после невероятной акробатической комбинации двух игроков "Оклахомы-Сити Энерджи".

На популярной Instagram-странице 433 появилось видео шедевра, который принес вышеуказанной команде минимальную победу в матче с "Сакраменто Репаблик" (1:0). На 30-й минуте Брайан Харрис вбросил аут в штрафную площадь соперника, сделав перед этим переднее сальто, защитник попытался выбить мяч головой, но вместо этого сделал скидку на Мигеля Гонсалеса, который ударом через себя отправил игровой снаряд в сетку.

За пять часов это видео набрало 2,3 миллиона просмотров и более тысячи комментариев от восторженных пользователей.

Отметим, что в том сезоне "Оклахома-Сити" дошла до полуфинала плей-офф, где уступила лишь в серии пенальти, а "Сакраменто" вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв той же команде, что и авторы шедеврального гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в чемпионате Ирана был забит невообразимый гол броском из аута после переднего сальто.