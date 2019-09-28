Атлетико – Реал: где смотреть матч чемпионата Испании

В чемпионате Испании по футболу в субботу, 28 сентября, будет сыгран центральный матч 7-го тура Примера.

В столице страны Мадриде встретятся заклятые враги – "Атлетико" и "Реал". Встреча пройдет на стадионе "матрасников" "Ванда Метрополитано". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть мадридское дерби можно будет в эфире украинского специализированного канала "Футбол 2". Кроме того, игру покажет международный вещатель Setanta Sports.

Атлетико – Реал Примера

В России прямую трансляцию из Мадрида проведет федеральный телеканал "Матч ТВ".

Отметим, что "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая "Атлетико" на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" опозорился в стартовом матче Лиги чемпионов, установив невероятный антирекорд.

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