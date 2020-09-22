"Аталанта" приняла окончательное решение по украинцу Малиновскому – Forza Italian Football

Максим Иншаков Футбол 20:58, 22.09.2020 Обновлено: 21:07, 22.09.2020

Итальянская "Аталанта" решила отвечать отказом на любые трансферные предложение по полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому, сообщает Forza Italian Football.

По информации СМИ, клуб из Бергамо не заинтересован в продаже украинца, так как Йосип Иличич полностью не восстановился из-за депрессии и еще не готов вернуться на поле.

Второй конкурент на позицию Малиновского – россиянин Алексей Миранчук – продолжает восстановление после травмы бедра.

В нынешнем сезоне Руслан сыграл за "черно-синих" 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Летом минувшего года итальянский клуб заплатил бельгийскому "Генку" за украинца 13,7 млн.

Ранее появилась информация, что Малиновский покинет итальянскую "Аталанту" не менее, чем за 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский попал в сферу интересов "Лидс Юнайтед", который по итогам сезона 2019/20 вышел в английскую Премьер-лигу впервые за 16 лет.

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