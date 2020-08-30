"Атланта" Малиновского на позицию украинца купила футболиста сборной России

"Локомотив" объявил о достижении принципиальной договоренности о переходе футболиста сборной России Алексея Миранчука в "Аталанту".

Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование, уточняется на официальном сайте "железнодорожников".

Основная позиция Миранчука атакующий полузащитник, на которой в итальянском клубе выступает украинец Руслан Малиновский.

Миранчук – воспитанник "Локомотива". За главную команду дебютировал в 2013 году в игре с "Кубанью". За девять сезонов в составе "Локомотива" Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.

Вместе с "Локомотивом" Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появлялась информация, что Малиновский может покинуть клуб из "Бергамо". "Аталанта" хочет увеличить свой трансферный бюджет, поэтому будет вынуждена расстаться с 27-летним игроком сборной Украины, который за сезон подорожал вдвое и теперь оценивается в 30 миллионов евро.

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