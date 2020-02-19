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20 февраля • обновлено в 00:36
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"Аталанта" - "Валенсия": видеобозор матча Лиги чемпионов

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Итальянская "Аталанта" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромно обыграла дома испанскую "Валенсию".

Встреча в Милане, где проводит свои еврокубковые поединки команда из Бергамо, завершилась с счетом 4:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться видеообзором поединка.

"Аталанта" Италия – "Валенсия" Испания 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.

Аталанта – Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90), де Рон, Иличич, Паломино.

Валенсия – Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

Предупреждение: Хатебур (79).

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"Шахтер" остался без трех игроков перед матчем ЛЕ против "Бенфики"

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Напомним, что в четверг, 20 февраля, свой путь в еврокубках начинает и украинский "Шахтер". Донецкий клуб в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы в Харькове примет португальскую "Бенфику". Уже стало известно, какие телеканалы покажут эту встречу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Италия Милан
Теги
ФК Валенсия ФК Аталанта
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1.89 Сделать ставку
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