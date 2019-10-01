Аталанта — Шахтер: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

После скверного дебюта в Лиге чемпионов (0:4) "Аталанта" намерена взять первые очки уже в предстоящем домашнем матче с "Шахтером", который пройдет во вторник, 1 октября, в Милане.

Обе команды стартовали в ЛЧ с разгромных поражений, и следующая неудача фактически до нуля понизит шансы завоевать путевку в плей-офф. "Аталанта" и вовсе подходит к этому поединку с особым чувством, ведь это "домашний" дебют "Бергамаски" в Лиге чемпионов. Правда, состоится он не в родном для клуба Бергамо, а на арендованном для еврокубков "Сан-Сиро", так как домашний стадион "Аталанты" не соответствует критериям УЕФА.

И, конечно же, изюминкой этого поединка становится Руслан Малиновский — летний новичок "Аталанты", который является воспитанником академии "Шахтера", но так и не получил шанс в первой команде "горняков"...

Руслан Малиновский (крайний справа в нижнем ряду) в составе "Аталанты"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Милана, который начнется 1 октября в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

Милан (Италия). "Сан-Сиро". 19:55

Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

"Аталанта" (Италия) — "Шахтер" (Украина) - 0:0

Ориентировочные составы

"Аталанта" (3-4-2-1): Голлини — Толои, Кьяер, Джимшити - Хатебур, Фройлер, Де Рон, Кастанье — Гомес, Пашалич — Сапата

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Тайсон, Марлос, Коноплянка — Мораес

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире матч на "Сан-Сиро" покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 2". В записи же поединок будет доступен 2 октября в 04:00 на канале "Матч! Футбол 3" и в 10:05 на канале "Матч! Футбол 1"

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