Аталанта - Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 во вторник 1 октября сыграет в гостях с итальянской "Аталантой".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Аталанта - Шахтер. Начало встречи — в 20:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на трибуны стадиона "Джузеппе Меацца" в Милане, смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Англии покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 2".

В записи поединок будет доступен 2 октября в 04:00 на канале "Матч! Футбол 3" и в 10:05 на канале "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

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