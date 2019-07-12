"Аталанта" сделала новое предложение по украинскому лидеру "Генка"

Эпопея с поиском новой команды для одного из лидеров сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского получила новое продолжение.

"Аталанта", которая стартует осенью в Лиге чемпионов, сделала новое предложение бельгийскому клубу. Теперь итальянцы готовы заплатить за украинского полузащитника 13,7 миллионов евро, сообщил журналист из Бергамо Альфредо Педулла.

Руслан Малиновский

Напомним, что полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский не намерен оставаться в клубе и хочет выступать в итальянской Серии А.

Больше всех в украинце заинтересована "Аталанта", которая ранее предложила за него 10 миллионов евро, но получила отказ. До сего времени клубы никак не могут договориться о цене за футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский очень недоволен тем, как развивается ситуация с его летним трансфером.

На данный момент Руслан оказался на перепутье — "Генк" не спешит с продажей игрока, отклонив выгодные, по мнению Малиновского, предложения из Серии А, в то же время сам украинец оказался не включен в список исполнителей, которых главный тренер "Генка" Фелис Маззу взял на тренировочный сбор. Наставник объяснил свое решение "не оптимальным психологическим состоянием" футболиста.

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