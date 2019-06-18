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Участник Лиги чемпионов принял решение по Малиновскому

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Похоже, скандальная история с возможным переходом полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского из бельгийского "Генка" в итальянскую "Аталанту" подошла к концу.

По информации портала FootBoom.com, итальянский клуб отказался от попыток заполучить нашего футболиста из-за чрезмерных финансовых требований руководства "Генка". "Аталанта" готова была заплатить за Малиновского 10 миллионов евро, в то время как бельгийцы требовали за игрока вдвое больше — 20 миллионов.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

BELGA

Напомним, что лидер сборной Украины Руслан Малиновский обвинил в предательстве свой нынешний клуб бельгийский "Генк", отказавшись продолжать карьеру в стане чемпиона страны.

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По словам нашего футболиста, руководство препятствует его переходу в итальянскую "Аталанту".

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский входит в сферу интересов двух итальянских клубов – "Аталанты", которой осенью предстоит дебют в Лиге чемпионов, и "Сампдории".

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Темы
чемпионат БельгииЧемпионат Италии
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК ГенкФК АталантаФК Сампдориясборная Украины по футболу
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