"Аталанта" навесила многомиллионный ценник на Малиновского – СМИ

Александр Чеканов Футбол 22:15, 17.07.2020

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинет итальянскую "Аталанту" не менее, чем за 20 миллионов евро.

Такой ценник для нашего футболиста установило руководство клуба из Бергамо, информирует Tutto Mercato Web со ссылкой на авторитетное издание La Gazzetta dello Sport. В то же время, стоимость украинца может вырасти до 25-30 млн евро, если Малиновский продолжит активно проявлять себя в составе итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Руслан сыграл за "черно-синих" 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Летом минувшего года итальянский клуб заплатил бельгийскому "Генку" за украинца 13,7 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский попал в символическую сборную тура в итальянской Серии А.

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