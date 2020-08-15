"Аталанта" может избавиться от Малиновского: СМИ назвали причину

Максим Иншаков Футбол 13:45, 15.08.2020 Обновлено: 13:51, 15.08.2020

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источников издания, "Аталанта" хочет увеличить свой трансферный бюджет, поэтому будет вынуждена расстаться с 27-летним игроком сборной Украины, который за сезон подорожал вдвое и теперь оценивается в 30 миллионов евро.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини намерен усилить атаку и найти замену травмированному Йосипу Иличичу. Ради покупки новых футболистов наставник попросил руководство разгрузить платежную ведомость.

В качестве кандидатур рассматриваются игроки "Шахтера" Тайсон и Манор Соломон, а также полузащитник "Марселя" Флориан Товен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Аталанта" не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, на последних секундах пропустив два гола от ПСЖ, вылетев из турнира.

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