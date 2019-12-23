Атака с воздуха: матч в Танзании остановили по необычной причине

Футбольный матч Кубка независимости Танзании между "Янгой" и "Иринга Юнайтед" был приостановлен из-за появления на поле роя пчел.
Как сообщает Eurosport, в начале второго тайма поединка большинство футболистов и судей начали поспешно падать на газон, а некоторые решили убегать, чтобы избежать укусов маленьких насекомых. Болельщикам на трибунах также пришлось спасаться всеми возможными способами.
Нашествие пчел в чемпионате Танзании
KICK442
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) December 22, 2019
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2 #AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
Матч был возобновлен после того, как пчелы улетели, а "Янга", которая на момент остановки игры вела со счетом 3:0, забила еще один гол и одержала уверенную победу.
Как сообщал OBOZREVATEL, зрители стали свидетелями "симуляции года" в матче четвертьфинала Кубка португальской лиги между "Спортингом" и "Портимоненсе".
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