Атака с воздуха: матч в Танзании остановили по необычной причине

Футбольный матч Кубка независимости Танзании между "Янгой" и "Иринга Юнайтед" был приостановлен из-за появления на поле роя пчел.

Как сообщает Eurosport, в начале второго тайма поединка большинство футболистов и судей начали поспешно падать на газон, а некоторые решили убегать, чтобы избежать укусов маленьких насекомых. Болельщикам на трибунах также пришлось спасаться всеми возможными способами.

Нашествие пчел в чемпионате Танзании KICK442

Матч был возобновлен после того, как пчелы улетели, а "Янга", которая на момент остановки игры вела со счетом 3:0, забила еще один гол и одержала уверенную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, зрители стали свидетелями "симуляции года" в матче четвертьфинала Кубка португальской лиги между "Спортингом" и "Портимоненсе".

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