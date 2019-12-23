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23 декабря • обновлено в 14:35
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Атака с воздуха: матч в Танзании остановили по необычной причине

1.2т
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Футбольный матч Кубка независимости Танзании между "Янгой" и "Иринга Юнайтед" был приостановлен из-за появления на поле роя пчел.

Как сообщает Eurosport, в начале второго тайма поединка большинство футболистов и судей начали поспешно падать на газон, а некоторые решили убегать, чтобы избежать укусов маленьких насекомых. Болельщикам на трибунах также пришлось спасаться всеми возможными способами.

Нашествие пчел в чемпионате Танзании

Нашествие пчел в чемпионате Танзании

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Матч был возобновлен после того, как пчелы улетели, а "Янга", которая на момент остановки игры вела со счетом 3:0, забила еще один гол и одержала уверенную победу.

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Тема
курьезы
Место
Танзания
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