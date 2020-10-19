Ассистент Шевченко: "Шахтер" – команда, которая находится в упадке

Ассистент наставника сборной Украины Андрея Шевченко Педро Харо выразил мнение, что в последние два-три года донецкий "Шахтер" находится в стадии упадка.

Как сообщает издание MundoDeportivo, тренер вратарей нашей национальной команды объяснил это тем, что "горняки" уже не могут позволить себе тратить такое количество денег на футболистов. Он считает, что у клуба уже нет того потенциала, который был раньше.

""Шахтер" – это команда которая находится в упадке, особенно это касается последних двух-трех лет. У нее больше нет прежнего потенциала. Президент клуба Ринат Ахметов все еще владеет достаточным капиталом, но зарплаты в клубе уменьшились, как уменьшились и ресурсы, доступные для покупки новых игроков", – заявил Харо.

Он также отметил, что "Шахтер" подойдет к матчу первого тура Лиги чемпионов против "Реала", который состоится в среду, 21 октября, "опустошенным" и не в лучших кондициях из-за проблем "горняков" с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру признался, что его команда "живет в атмосфере страха".