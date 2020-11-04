Ассистент Луческу: "Динамо" не повторит ошибки и сможет выйти в Лигу Европы

Ассистент главного тренера "Динамо" Диего Лонго прокомментировал ничью с "Ференцварошем", отметив, что ответная игра в Киеве будет проходить совсем по другому сценарию.

44-летний итальянец отметил, что в Будапеште киевляне не смогли закрыть матч, забив еще раз, поэтому оказались под сильным давлением хозяев.

"Тогда "Ференцварош" казался свежее, но, думаю, так было из-за психологических причин. Мы не могли найти способ держать соперника подальше от ворот, не могли выйти в контратаки. Рассчитываю, что "Динамо" сможет значительно развиться благодаря опыту, полученному в Лиге чемпионов. Думаю, весной мы продолжим выступления в еврокубках. Считаю, мы извлекли урок из матча против "Ференцвароша", поэтому в Киеве не повторим эти ошибки и сможем выйти в Лигу Европы", – сказал Лонго в интервью Nemzetisport.hu.

Напомним, что матч 2-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо" завершился со счетом 2:2, при этом киевские футболисты вели 0:2.