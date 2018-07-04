МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Аршавин загнобил сборную России на ЧМ-2018

3.7тЧитать новость на украинском

Российский полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин поставил сборную России на последнее место среди восьмёрки четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу-2018.

"У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании", — сказал игрок в интервью zakon.kz.

Новости
Российский футболист Аршавин совершил позорный поступок после финала Кубка Казахстана

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 россияне в серии послематчевых пенальти сенсационно обыграли команду Испании.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Андрей Аршавин
Место
Россия
Объект
сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Самарский Валера
Самарский Валера
Это загнобил?Мы и сами знаем.Мяч круглый,считать будем после финала, Грецию в 2004 году тоже никто чемпионом не считал.Пройдут хорошо,не пройдут,и так выше головы прыгнули.............А где сборная кастрюляндии,можно поинтересоваться?
Ответить
0
2
Ivan Rus
Ivan Rus
Аршавин отработанный материал, его с удовольствием примет свидомая семья, русофобии легко обучаем
Ответить
0
2

Наши блоги