Аршавин загнобил сборную России на ЧМ-2018

Российский полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин поставил сборную России на последнее место среди восьмёрки четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу-2018.

"У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании", — сказал игрок в интервью zakon.kz.

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Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 россияне в серии послематчевых пенальти сенсационно обыграли команду Испании.