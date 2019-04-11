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Арсенал – Наполи: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги Европы

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В футбольной Лиге Европы в четверг, 11 апреля, пройдет так называемый досрочный финал.

В первом матче четвертьфинала турнира лондонский "Арсенал" примет на поле стадиона "Эмирейтс" итальянский "Наполи". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть интригующее противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и известных журналистов.

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Арсенал – Наполи: прогноз на четвертьфинал Лиги Европы

Арсенал – Наполи: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги Европы

twitter.com/LFC

Кроме того, прямую трансляцию из столицы Великобритании запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч ТВ", белорусский "Беларусь 5" и казахский "Казспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил очередной впечатляющий рекорд. На счету португальца наибольшее количество голов в Лиге чемпионов, забитых головой.

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Тема
Лига Европы
Теги
ФК НаполиФК Арсенал Лондон
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