"Арсенал" – "Челси": прогноз Шовковского на финал Кубка Англии

Прогноз на матч "Арсенал" - "Челси": обе команды забьют. Коэффициент 1.7

Для Англии – это традиционно главный матч сезона. Яркий, непредсказуемый, с королевской семьей в вип-ложе "Уэмбли". "Арсенал" хочет не только в 14-й раз в истории выиграть этот трофей, но и завоевать путевку в Лигу Европы и сыграть с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии. Мотивация "Челси" – просто взять статусный трофей. Путевка в Лигу чемпионов у команды уже есть. Как может завершиться эта встреча анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Форма "Арсенал"

"Канониры" заняли восьмое место в АПЛ – это худший результат клуба за последние 25 лет. В сезоне 1994/95 "Арсенал" финишировал 12-м, после чего лондонцы пригласили Арсена Венгера. "Канониры" имели шансы завершить сезон в топ-6, но в предпоследнем туре команда Микеля Артеты проиграла "Астон Вилле" (0:1).

На пути к финалу Кубка Англии "Арсенал" прошел сразу три клуба АПЛ – "Борнмут" (2:1), "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и в полуфинале "Манчестер Сити" (2:0). Последний результат не будем считать сенсацией – "Канониры" уверенно и грамотно обыграли действующего обладателя трофея благодаря дублю Обамеянга.

Форма "Челси"

"Синие" завершили сезон в АПЛ на 4-м месте. Задачу-минимум (путевку в ЛЧ) Лэмпард выполнил. При этом, Лэмпард достиг лучшего результата в АПЛ для тренеров-дебютантов с сезона-1994/95, когда Фрэнк Кларк занял с "Ноттингем Форест" третье место.

Как и "Арсенал", в этом сезоне Кубка Англии "Челси" обыграл трех представителей АПЛ. Правда, все они были из топ-5 – "Ливерпуль" (2:0), "Лестер" (1:0) и МЮ (3:1). Победу в полуфинале над МЮ много кто списал на привозы Де Хеа. На самом деле, "Челси" преобладал соперника по всем игровым показателям, а голы Жиру, Маунта и автогол Магуайра были вполне логичными.

Шовковский дал прогноз на финал Кубка Англии

"Арсенал" – "Челси". Статистика

Соперники регулярно пересекаются в самых турнирах и борьба идет с переменным успехом. Скажем, баланс последних 10 матчей таков: 3 победы "Челси", 3 победы "Арсенала", 4 ничьи.

В мае 2019-го соперники сошлись в финале Лиги Европы и тогда в Баку команда Маурицио Сарре разгромила команду Унаи Эмери 4:1 (Жиру, Педро, Азар-2 – Ивоби).

В этом сезоне команды дважды сыграли в АПЛ. Дома "Арсенал" проиграл 1:2 (Обамеянг - Жоржиньо, Абрахам), а на "Стэмфорд Бридж" соперники сыграли вничью 2:2 (Жоржиньо, Аспиликуэта - Мартинелли, Бельерин).

"Арсенал" – "Челси". Статистика

• "Арсенал" не проиграл в 28 из 31 последнего матча в Кубке Англии

• "Челси" выиграл 9 из 10 последних матчей в Кубке Англии

• В 5 из последних 7 поединков в Кубке Англии "Челси" выиграл как первый тайм, так и матч в целом

• В 5 из 6 последних личных встреч во всех турнирах было забито больше 2,5 голов

• В 8 из 11 последних личных встреч во всех турнирах забивали обе команды

"Арсенал" – "Челси". Прогноз

Если "Арсенал" проигрывает этот матч, то впервые с 1996 года останется без еврокубков. Артета уже доказал, что умеет побеждать более сильных, чем он, поэтому тактически "Арсенал" будет готов лучше. У "Челси" команда более сыгранная. Соперники точно обменяются голами, а основное время может завершиться вничью. Судьбу трофея решит класс отдельных исполнителей. Например, Обамеянга или Виллиана.