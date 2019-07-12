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Аргентинский вратарь умер, отразив пенальти

7.5т Читать материал на украинском

Смертельной трагедией завершился матч аргентинской Северной региональной футбольной лиги.

После того, как 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель отразил решающий удар в серии послематчевых пенальти, он вместе с другими футболистами побежал праздновать победу, но внезапно потерял сознание и упал.

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По сообщению ABC.es, удар пришолся голкиперу в грудь и, видимо, это спровацировало сбой в работе кардиореспираторной системы. Медиков на матче не оказалось, и голкипера отправили в больницу на автомобиле одного из болельщиков.

По дороге футболист умер.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны обстоятельства гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Как сообщает Eurosport, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Гандболистка не обратила внимания на соответствующую табличку. Королева уже была без сознания, когда медики прибыли к месту происшествия. Спасти ее не удалось.

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