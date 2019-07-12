Аргентинский вратарь умер, отразив пенальти

Смертельной трагедией завершился матч аргентинской Северной региональной футбольной лиги.

После того, как 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель отразил решающий удар в серии послематчевых пенальти, он вместе с другими футболистами побежал праздновать победу, но внезапно потерял сознание и упал.

¡LO TRISTE DE HOY! 😢



Él es Ramón Ismael Coronel, era un portero de 17 años, y acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio después de parar un penal durante un partido de la Liga Regional Norteña.



Atajó el penal, alcanzó a festejar y se cayó. q.e.p.d 🙏 pic.twitter.com/7b9UimhOff — Vanguardia Soccer (@vanguardiasoker) 12 липня 2019 р.

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По сообщению ABC.es, удар пришолся голкиперу в грудь и, видимо, это спровацировало сбой в работе кардиореспираторной системы. Медиков на матче не оказалось, и голкипера отправили в больницу на автомобиле одного из болельщиков.

По дороге футболист умер.

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