Аргентинский футболист забил фантастический гол 'ножницами'. Видео

Аргентинский защитник голландского "Фейеноорда" Маркос Сенеси отметился феноменальным ударом в матче 3-го тура чемпионата страны в Эродивизи (наивысший футбольный дивизион страны).

23-летний уроженец Конкордии отметился на 57-й минуте игры с "Ден Хаагом". Хавбек получил мяч в центре штрафной площадки, смог невероятным образом сложиться и ударом "ножницами" через себя нанести прицельный удар по воротам.

Вратарю оставалось лишь взглядом проводить опускающуюся сферу. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября Испанский футболист "Динамо" Бухарест Борха Валье отметился невероятным ударом с центра поля в домашнем матче 3-го тура Высшей лиги Румынии против "Ботошани".