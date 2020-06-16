МоваЯзык

Топ-темы:

Аргентинский футболист рассказал, как его экс-одноклубника похитили инопланетяне

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,0 т.
Густаво Лоренсетти (слева) в матче против 'Аудакс Итальяно'

Густаво Лоренсетти (слева) в матче против "Аудакс Итальяно"

Аргентинский футболист Густаво Лоренсетти вспомнил, как его бывший одноклубник по команде "Универсидад де Чили" Гильермо Марино опоздал на тренировку и объяснил это тем, что был похищен инопланетянами.

"Он опоздал на тренировку и объяснил это тем, что его похитили инопланетяне. Гильермо детально рассказал, что он чувствовал и что с ним происходило. Он объяснил, что пришельцы извлекают из человека душу, анализируют ее и все время следят за тобой. Я поверил ему, потому что он очень детально все рассказал. Если вы знаете его, то поймете, что он не будет врать", – цитирует слова Лоренсетти издание Eurosport.

Он и Марино вместе выступали за "Универсидад де Чили" в 2011-2013 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист Макси Лопес вспомнил, как обманул главного тренера "Ливерпуля" Рафаэля Бенитеса, чтобы перейти в английский клуб.

Чили
Поделиться в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Футбол