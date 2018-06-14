УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Аргентинские уголовники хотят увидеть Месси

817Читать новость на украинском

Накануне стартующего 14 июня ЧМ-2018 заключенные аргентинской тюрьмы в Пуэрто-Мадрине бунтуют из-за неработающего телевизионного кабеля.

Ради желания увидеть игру Месси и победу своей сборной, они объявили бессрочную голодовку, сообщает портал Publimetro.

Новости
В сети вспомнили самый невероятный гол в карьере Месси

"Мы приняли решение ничего не есть, пока нам не решат эту проблему", — говорится в обращении заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах выпустили специальную марку к чемпионату мира по футболу 2018 года, напомнив России о сбитом боинге МН17.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Аргентина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги