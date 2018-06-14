Аргентинские уголовники хотят увидеть Месси

Накануне стартующего 14 июня ЧМ-2018 заключенные аргентинской тюрьмы в Пуэрто-Мадрине бунтуют из-за неработающего телевизионного кабеля.

Ради желания увидеть игру Месси и победу своей сборной, они объявили бессрочную голодовку, сообщает портал Publimetro.

Новости В сети вспомнили самый невероятный гол в карьере Месси

"Мы приняли решение ничего не есть, пока нам не решат эту проблему", — говорится в обращении заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах выпустили специальную марку к чемпионату мира по футболу 2018 года, напомнив России о сбитом боинге МН17.