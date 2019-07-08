Аргентина устроила демарш и попросилась в УЕФА

Федерация футбола Аргентины (AFA) после вылета команды с Копа Америка-2019 выразила намерения выступать в европейской Лиге наций.

Таким образом организация отреагировала на несправедливое, по ее мнению, судейство в полуфинальном матче с Бразилией. По данным издания Marca, AFA уже обратилась с соответствующей просьбой в УЕФА.

сборная Аргентина

Кроме того, демарш аргентинской федерации обусловлен возможной дисквалификацией Лионеля Месси. Звездный нападающий проигнорировал церемонию награждения после матча за третье место Копа Америка. Нападающий "Барселоны" обвинил руководство Южноамериканской конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в сговоре и коррупции, за что может получить "бан" на два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в финале Бразилия – Перу определился победитель Копа Америка 2019 года.

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