Аргентина шокирована убийством футболиста

В центре Буэнос-Айреса убит 25-летний вратарь аргентинского футбольного клуба "Вилла Ромальо" Факундо Эспиндола . Трагедия произошла после словесной перепалки переросшей в драку. В ходе потасовки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Как сообщили в полицейском управлении аргентинской столицы, главным подозреваемым в убийстве является другой футболист – бывший форвард Уракана и Сан-Тельмо Науэль Овьедо. Он уже арестован при попытке скрыться, сообщает Clarin .

Факундо Эспиндола – воспитанник клуба Альмагро из Буэнос-Айреса. Последние два года он выступал на родине за Вилла Рамальо во второй и третьей лигах местного чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского футболиста-рекордсмена арестовали по подозрению в убийстве