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Аргентина – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

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В центральном поединке игрового дня на чемпионате мир по футболу 2018 года в России сборная Аргентины сразится с командой Исландии. "Небесно-голубые", ведомые своим лидером Лионелем Месси, встретятся с главной сенсацией Евро-2016 на стадионе "Спартак" в Москве в субботу, 16 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка Аргентина – Исландия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Команды еще ни разу не встречались друг с другом, а для северян российский мундиаль и вовсе стал дебютным. После фурора на чемпионате Европы-2016 во Франции, где Исландия дошла до четвертьфинала, уступив хозяевам турнира, подопечные Хеймира Хадльгримссона намерены покорить новые для себя вершины.

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Аргентинцы же твердо нацелены как минимум повторить успех четырехлетний давности, когда на ЧМ-2014 в Бразилии они добрались до финала. Тогда латиноамериканцы в овертайме уступили немцам – 0:1.

Накануне мундиаля обе команды неважно провели контрольные матчи. Аргентинцы запомнились грандиозным фиаско в игре с Испанией, в котором уступили – 1:6. А Исландия в последних четырех спаррингах добыла лишь одну ничью, пропустив в этих играх 11 мячей.

ЧМ-2018. Группа D. 1-й тур

Москва, стадион "Спартак"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Аргентина – Исландия – 0:0

Аргентина (ориентировочный состав): Вильфредо Кабальеро – Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико – Хавьер Маскерано, Лукас Билья – Максимилиано Меса, Лионель Месси, Анхель Ди Мария – Серхио Агуэро

Исландия (ориентировочный состав): Ханнес Халльдоурссон – Хердур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Биркир Севарссон – Эмиль Халльфредссон, Арон Гуннарссон – Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Йохан Гудмундссон – Йон Бодварссон

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6,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Крайне интересно, как распределятся симпатии болельщиков. С одной стороны Лео Месси, с другой - совершенно роскошные ребята из Исландии!

7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Здравствуйте, дорогие друзья. В Москве сегодня состоится один из самых ожидаемых матчей мундиаля!

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта чемпионата мира по футболу в России наставник Аргентины Хорхе Сампаоли угодил в секс-скандал.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
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