Аргентина – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

В центральном поединке игрового дня на чемпионате мир по футболу 2018 года в России сборная Аргентины сразится с командой Исландии. "Небесно-голубые", ведомые своим лидером Лионелем Месси, встретятся с главной сенсацией Евро-2016 на стадионе "Спартак" в Москве в субботу, 16 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка Аргентина – Исландия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Команды еще ни разу не встречались друг с другом, а для северян российский мундиаль и вовсе стал дебютным. После фурора на чемпионате Европы-2016 во Франции, где Исландия дошла до четвертьфинала, уступив хозяевам турнира, подопечные Хеймира Хадльгримссона намерены покорить новые для себя вершины.

Аргентинцы же твердо нацелены как минимум повторить успех четырехлетний давности, когда на ЧМ-2014 в Бразилии они добрались до финала. Тогда латиноамериканцы в овертайме уступили немцам – 0:1.

Накануне мундиаля обе команды неважно провели контрольные матчи. Аргентинцы запомнились грандиозным фиаско в игре с Испанией, в котором уступили – 1:6. А Исландия в последних четырех спаррингах добыла лишь одну ничью, пропустив в этих играх 11 мячей.

ЧМ-2018. Группа D. 1-й тур

Москва, стадион "Спартак"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Аргентина – Исландия – 0:0

Аргентина (ориентировочный состав): Вильфредо Кабальеро – Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико – Хавьер Маскерано, Лукас Билья – Максимилиано Меса, Лионель Месси, Анхель Ди Мария – Серхио Агуэро

Исландия (ориентировочный состав): Ханнес Халльдоурссон – Хердур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Биркир Севарссон – Эмиль Халльфредссон, Арон Гуннарссон – Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Йохан Гудмундссон – Йон Бодварссон

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6,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Крайне интересно, как распределятся симпатии болельщиков. С одной стороны Лео Месси, с другой - совершенно роскошные ребята из Исландии!

7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Здравствуйте, дорогие друзья. В Москве сегодня состоится один из самых ожидаемых матчей мундиаля!

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта чемпионата мира по футболу в России наставник Аргентины Хорхе Сампаоли угодил в секс-скандал.