Арестованный российский футболист опозорился в суде и получил выговор

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин продемонстрировал отсутствие уважения и незнания элементарных понятий во время очередного заседания по делу о нападении на трех человек в Москве. 19 октября проходило рассмотрение апелляции стороны футболиста на содержание его под стражей, во время которого игроку было сделано замечание.

В частности, Кокорин не смог ответить на вопрос о своем гражданстве. Футболист сказал "русский", на что получил резкую реакцию от судьи. "Русский – это национальность! Гражданство российское. Вы должны вставать, когда к вам обращается судья", – заявила она к Александру. Спортсмен извинился за свое поведение, отметив, что "тут просто неудобно", передает "Спорт-Экспресс".

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отказано в переводе под домашний арест из-за дела о нападении на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала. Футболист продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.