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Арестованный российский футболист опозорился в суде и получил выговор

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Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин продемонстрировал отсутствие уважения и незнания элементарных понятий во время очередного заседания по делу о нападении на трех человек в Москве. 19 октября проходило рассмотрение апелляции стороны футболиста на содержание его под стражей, во время которого игроку было сделано замечание.

В частности, Кокорин не смог ответить на вопрос о своем гражданстве. Футболист сказал "русский", на что получил резкую реакцию от судьи. "Русский – это национальность! Гражданство российское. Вы должны вставать, когда к вам обращается судья", – заявила она к Александру. Спортсмен извинился за свое поведение, отметив, что "тут просто неудобно", передает "Спорт-Экспресс".

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Найдено объяснение поведению российского футболиста, избившего стулом чиновника в Москве

Арестованный российский футболист опозорился в суде и получил выговор

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отказано в переводе под домашний арест из-за дела о нападении на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала. Футболист продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.

Персона
Александр Кокорин
Место
РоссияМосква
Объекты
ФК Зенитсборная России по футболу
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы забирайте его себе...он настоящий украинец
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Livesey David
Livesey David
Перейро Себастьян, Россиянином он только притворяется, видно же - готовый какел. ))
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Andreevski Andrey, тебе же ясно написали — россиянин.
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