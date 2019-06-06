Арестован вице-президент ФИФА: что случилось

Глава африканского футбола, а также вице-президент Федерации мирового футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад был задержан в Париже.

По информации AP, Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции.

Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы.

Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.

"Я знаю, что есть некая турбулентность. Однако считаю нужным призвать вас в этот тяжелый для всех момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Пожалуйста, постарайтесь находить решения, а не проблемы", — прокомментировал ситуацию глава ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщал OBOZREVATEL, Инфантино, который был награжден Орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, вызвал насмешки в сети своим "украинским" приветствием.

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